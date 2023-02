CASERTA. Manca una maestra e la scuola materna chiude i battenti per 10 giorni. L’ira di Santonastaso (Fdi)

Ha dell’incredibile la notizia della chiusura della scuola dell’infanzia Lorenzini. Il capogruppo di Fratelli d’Italia pronto a protocollare un’interrogazione.

CASERTA La notizia ha davvero dell’incredibile: alla scuola materna comunale di viale Beneduce manca una maestra e la scuola chiude i battenti per ben 10 giorni. Il capogruppo di Fdi al Comune di Caserta, Paolo Santonastaso, si chiede (e noi con lui) se non si tratti di uno scherzo di Carnevale, visto il periodo.

“Se è uno scherzo di Carnevale, non fa per niente ridere. Nessun comunicato ufficiale, bambini lasciati da oggi a casa, si dice per almeno 10 giorni, genitori in difficoltà, con i loro diritti calpestati. Domani protocollerò con urgenza un’interrogazione a riguardo – sottolinea il giovane consigliere d’opposizione -.Al di là degli slogan, Caserta si dimostra ancora una volta una città allo sbaraglio, dove a mancare sono i servizi pubblici essenziali”.