I sanitari giunti sul posto hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione

CASERTA – Abusa di alcol e droga, finisce in ospedale. E’ accaduto questa sera in via Marchisiello a Caserta, dove si è reso necessario l’intervento di due ambulanze per una 40enne. La donna soccorsa dagli operatori del 118 accorsi sul posto, perchè allertati dai familiari, hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione. Trasportata all’ospedale di Aversa. Sul posto anche i carabinieri.