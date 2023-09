CASERTA. SCHIANTO MORTALE SULLA VARIANTE. La città si appresta a dire addio al giovane Marco

Il 24enne agente alla guida dell’auto della polizia è indagato per omicidio colposo.

CASERTA. La città si appresta a dire addio, stamattina, a Marco Dongu, morto dopo il tragico scontro con una voltante della polizia. I funerali sono fissati per stamattina alle 11.30 nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes. Un lutto che ha sconvolto tutti coloro che conoscevano Marco. Una morte inaccettabile, anche per la dinamica dell’incidente. Una fatalità che, però, mai consolerà i suoi genitori. Come raccontato in precedenti articoli Marco Dongu è deceduto mercoledì sera a seguito delle gravi ferite riportate nel tragico scontro, in sella alla sua moto, con una volante della polizia.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha indagato per omicidio colposo l’agente di polizia. P.I., 24enne alla guida della volante che aveva compiuto l’inversione, manovra di emergenza per fermare una rapina in quei momenti in atto nel rione Tescione.

I.P. era alla guida della volante con al suo fianco un agente di polizia di lunga esperienza, il quale aveva di fatto il compito per aiutare il ventiquattrenne, facendo da tutor al giovane poliziotto alla guida.

Originario di Teano, il ragazzo è chiaramente sotto choc. La storia di Marco e dell’agente 24enne si lega anche per la tragica fine del padre del giovane poliziotto.

Anch’egli poliziotto, il padre dell’agente indagato fu travolto e ucciso da un’auto nel marzo del 2000 sull’autostrada Roma Napoli, tra i caselli di San Vittore e Caianello, durante un’operazione in corso.