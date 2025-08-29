CASERTA Movimenti al vertice della questura: Vitale è il nuovo vice questore vicario

29 Agosto 2025 - 18:00

Nelle immagini, uno scorcio della questura e, da sinistra, De Santis e Vitale

Caserta – Con la promozione a dirigente superiore del vicario della questura dottor Antonino De Santis lo scorso 5 luglio, era necessario sostituirlo nell’essenziale incarico dirigenziale di alter ego del questore Andrea Grassi.

Oggi, il dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno ha assegnato i nuovi incarichi apicali della polizia italiana ed in sostituzione di De Santis ha designato il dottor Vincenzo Vitale, attuale capo di gabinetto della questura casertana.

L’incarico avrà effetto a partire dal prossimo 15 settembre.

