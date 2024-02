CASERTA. Parentopoli al Comune: la compagna del segretario generale Salvatore Massi assunta dalla K-City

L’avvocatessa Angelina Lanzante entra nella società che gestisce i parcheggi nel capoluogo.

CASERTA. Il sindaco di Caserta pochi giorni fa ha annunciato la riapertura del parcheggio Pollio e l’aggiudicazione della gara per il parcheggio IV Novembre per il quale, il prossimo aprile, partirà il cantiere. I due parcheggi saranno gestiti dalla K-city, la società che lo scorso giugno ha firmato la “Concessione in project financing per la realizzazione e la gestione di un sistema integrato di gestione della mobilità e di smart mobility”. Una concessione da 40 milioni di euro (39.203.111,00 per la precisione). Oggi K-City si accontenta delle strisce blu nei parcheggi a raso distribuiti lungo le strade del capoluogo, ma a breve gli incassi (sui quali l’opposizione ha chiesto al sindaco Carlo Marino di far chiarezza) quadruplicheranno.

Forti, in ogni caso, di un “bottino” da 40 milioni di euro, quelli della K-City hanno ben pensato di aumentare il proprio organico, provvedendo a fare delle assunzioni. Ora, è chiaro che tutti pensano che il personale necessario alla K-City è quello da impiegare nelle strade, pronto a sanzionare coloro che sgarrano di un minuto il tempo di sosta della propria vettura. Ma, evidentemente, alla società servono anche altri tipi di impiegati. Ed ecco che, tra i primi assunti, spunta un nome d’eccezione. E’ quello di Angelina Lanzante, vedova Caracciolo, compagna del segretario generale del Comune di Caserta, Salvatore Massi.

L’avvocatessa pare proprio essere entrata nel libro matricola della K-City (non si tratta, infatti, di consulenza o giù di lì) e, visti i suoi studi e l’iscrizione all’Ordine degli avvocati (matricola 158/04), evidentemente, farà parte di un team di legali stabili all’interno della società, quando questa verrà investita dai ricorsi per le multe che gli stessi lavorati K-City possono elevare agli automobilisti, legge permettendo.

Insomma, la Lanzante è ben sistemata. Ora, senza nulla togliere alla sua bravura, alla sua esperienza, magari proprio nel settore della mobilità, noi ci interroghiamo sull’opportunità di una tale assunzione. Ha preso il posto per le sue indubbie doti professionali, perché è la compagna del segretario generale del Comune di Caserta, Salvatore Massi o, anche per il rapporto di amicizia che la lega a Massimiliano Marzo, assessore ai Lavori pubblici del Comune? Il dubbio che ci sia una sorta di mini “parentopoli” in questo contratto di assunzione a noi resta. E a voi?