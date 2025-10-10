CASERTA. Paura al rione Acquaviva. 37enne violento con la fidanzata: ARRESTATO

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

CASERTA – Attimi di forte tensione nella tarda mattinata di oggi, 10 ottobre 2025, in un’abitazione di via Federico Verdinois, a Caserta, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Tutto è iniziato con una telefonata al 112, il numero di emergenza, da parte di una donna di 36 anni che chiedeva aiuto. La donna ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente dal proprio compagno durante una lite, nata — secondo quanto riferito — per futili motivi.

Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, già in giro per controlli di routine. I militari hanno trovato l’uomo ancora in evidente stato di agitazione e lo hanno bloccato immediatamente. La donna, sotto shock, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, dove le sono state riscontrate ferite lievi, guaribili in pochi giorni.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, quello di oggi non sarebbe stato un episodio isolato. I carabinieri avrebbero infatti ricostruito un clima di violenza domestica andato avanti per mesi, con comportamenti aggressivi da parte dell’uomo fin dal dicembre 2024. Fino a oggi, però, la donna non aveva mai denunciato nulla.

Dopo l’intervento, è stata attivata la procedura di protezione prevista per le vittime di violenza di genere, che include una valutazione del rischio e, se necessario, misure di sicurezza per tutelare la persona offesa. Il 37enne, che era già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato e, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere,

in attesa di ulteriori decisioni da parte del giudice.