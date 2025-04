CASERTA. Paura allo Stadio del Nuoto. Crolla faro sugli spalti, spettatore ferito

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Un’ambulanza del 118 ha curato l’uomo. La causa della caduta pare essere legata all’ossidazione del sostegno in ferro

CASERTA – Domenica pomeriggio si è verificato un incidente allo Stadio del Nuoto di Caserta. Durante una gara due fari sono caduti sugli spalti. Un uomo tra il pubblico è rimasto ferito, ma non in maniera grave, fortunatamente. A quanto pare, dopo le cure dei sanitari del 118, ha deciso di non farsi trasferire in ospedale, a riprova della vicenda pericolosa, ma sostanzialmente tranquilla.

I vigili del fuoco hanno fatto i rilievi del caso, mentre l’amministrazione provinciale di Caserta, ente proprietario della piscina, gestito per suo conto dalla Agis, ha iniziato delle verifiche sui fari installati per capire se la causa più probabile del crollo, ovvero l’ossidazione dei sostegni in ferro a causa dell’umidità, abbia toccato anche gli altri elementi dell’illuminazione.

Ieri, lunedì, la struttura è rimasta chiusa.