CASERTA. Paura in via Mazzini: cadono calcinacci sulla strada del lusso

Paura in via Mazzini: cadono calcinacci da un edificio. Strada chiusa e intervento dei vigili del fuoco

CASERTA – Attimi di tensione nel cuore del centro cittadino, dove ieri mattina via Mazzini è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa della caduta di calcinacci da un edificio. L’area, tra le più frequentate per la presenza di negozi e attività commerciali, è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi per scongiurare ulteriori rischi.

Non è la prima volta che simili situazioni comportano la chiusura temporanea di strade. Abbiamo notato già i primi commenti che puntano il dito contro la gestione dei commissari arrivati a Caserta dopo lo scioglimento per camorra dell’amministrazione dell’ex sindaco Carlo Marino.

Parole che, da chiunque provengano, dimostra una certa disonestà intellettuale, visto che i commissari sono arrivati letteralmente gli esiti, rispetto a chi ha gestito la città nell’ultimo decennio.

In un certo qual modo, ci dispiace anche dover fare la parte dei difensori della triade commissariale che, comunque, al nostro avviso, degli errori grossolani li ha comunque già commessi, vedi la conferma come dirigente di Luigi Vitelli, uno che, per dirlo in parole povere, e pappa e ciccia con Carlo Marino e Franco Biondi, ovvero i due protagonisti principali del decreto di scioglimento del comune di Caserta.

Ma, ripetiamo, imputargli delle responsabilità sul mancato controllo della stabilità di un centro storico già in condizioni drammatiche da anni significa non avere uno sguardo serio e oggettivo sulle cose.

Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse senza ulteriori criticità, ma hanno generato preoccupazione tra residenti e commercianti. Al termine dell’intervento, la relazione tecnica è stata trasmessa al Comune di Caserta, che dovrà ora valutare le eventuali misure da adottare nei confronti dei proprietari dell’edificio interessato.