CASERTA. Ricercato dallo scorso maggio, arrestato dalla polizia

Deve scontare 3 anni e 2 mesi per due sentenze di condanna per estorsione

CASERTA – Un 44enne ghanese, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Caserta perché ricercato per un ordine di carcerazione dello scorso maggio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

In occasione dei controlli effettuati sulle istanze ricevute, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta hanno accertato che nei confronti dell’uomo era pendente un ordine di carcerazione per una condanna a 3 anni e 2 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1600 euro per due sentenze di condanna per estorsione emesse dalla Corte d’Appello di Palermo. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere per scontare la pena.