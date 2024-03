CASERTA. Schianto frontale a San Leucio, ferito conducente

Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica.

CASERTA. Un incidente è avvenuto nella giornata di ieri in via Castel Morrone, a San Leucio. Due auto si sono scontrate frontalmente ed uno dei due occupanti è rimasto ferito, seppure in maniera non grave.

L’incidente sarebbe avvenuto a causa del restringimento di carreggiata per via delle numerose auto in sosta vietata lungo la strada. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Caserta.