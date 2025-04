CASERTA SENZA VERGOGNA. TUTTI I NOMI. Franco Biondi e il segretario-complice Salvatore Massi aggirano il decreto di scioglimento di Mattarella e in questi minuti stanno facendo i colloqui per una raffica di promozioni di ben definiti dipendenti del comune

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Non possiamo manco dire incredibile ma vero, perché questa gente ci ha abituato a questo e altro. IN CALCE ALL’ARTICOLO il bando pubblicato lo scorso 14 aprile e firmato da Re Saladino-Franco Biondi

CASERTA (g.g.) – Il geniale Saladino che la pubblicistica usuale dei Crociati, che poi è quella rimasta impressa nei racconti storiografici più banali, riferiva come feroce, era, per l’appunto, geniale. un uomo di guerra.

Quando, nella terza Crociata, il suo esercito arretrava contro quello di Riccardo Cuor di Leone, escogitò un sistema che poi sarebbe stato usato nei secoli da tutti gli eserciti costretti alla ritirata strategica.

Avvelenò i pozzi. In modo tale che gli avanzanti non avessero la possibilità di approvvigionarsi di acqua, di far bere ai propri uomini.

Ed è quello che sta succedendo al comune di Caserta. E in questo caso, il Saladino di turno, oltre ad essere geniale, un genio malvagio, è anche abbastanza feroce, come tutti quelli che non hanno una concezione etica della vita e del mondo.

Si chiama Franco Biondi e noi raccontiamo da anni e anni di non aver nulla di personale contro di lui, ma abbiamo riscontrato nel suo agire una minaccia continua e costante per la conservazione di uno standard minimo di decoro istituzionale.

E allora non stupisce se in questi giorni, nei giorni dello scioglimento dell’amministrazione comunale di Caserta per infiltrazione camorristica, a cui anche Franco Biondi ha contribuito, in quanto sotto processo per reati di corruzione, di falso, con tanto di aggravante camorristica per l’arcinota vicenda del parcheggio di via San Carlo, questi stia facendo letteralmente il diavolo, una casacca in pratica attaccata come un tutt’uno alla sua pelle, aggiungendoci un impegno particolarissimo. Insomma, sta facendo il proverbiale diavolo a quattro.

Con molta probabilità, non farà in tempo a presiedere la commissione giudicatrice per i quattro posti da ufficiale in progressione verticale nei vigili urbani di Caserta (CLICCA E LEGGI), in quanto lunedì prossimo, 28 aprile, la commissione straordinaria si sarà ampiamente commissariata e dovrebbe stabilire una “sospensione cautelare” dei concorsi in atto.

Ma la spregiudicatezza di Carlo Marino, Franco Biondi e purtroppo anche del segretario comunale, Salvatore Massi, si sta manifestando in quinta essenza questa mattina.

Il 14 aprile, ossia un tempo in cui Marino aveva già cominciato a raccattare tutto il bottino possibile e immaginabile, con la nomina del suo socio di studio, Vincenzo Iorio, a capo dell’azienda speciale dei Servizi Sociali, e poi con l’assunzione della compagna del segretario (CLICCA E LEGGI), che pensate un po’, in questi minuti dovrebbe essere il garante, il controllore prima dell’arrivo dei commissari straordinari, sono stati convocati per i colloqui i candidati alla progressione di carriera per il personale del Comune di Caserta, con l’obiettivo di coprire i posti vacanti nei ruoli dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Ora, in un posto appena normale, non abitato dalla gente che lo popola, la procedura per questo concorso sarebbe stata sospesa dopo che il governo ha decretato lo scioglimento del comune per infiltrazioni criminali.

E invece no. L’atto amministrativo, ovviamente firmato da Biondi, in quanto dirigente alle Risorse Umane, sta trovando incredibilmente riscontro nei colloqui previsti in questi minuti.

E allora è proprio il segretario comunale Massi a meritare il peggio. Avrebbe dovuto consultarsi con la Prefettura per capire se fosse opportuno, in una sorta di lotta al minuto, al secondo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della repubblica che renderà operativo lo scioglimento dell’amministrazione, con contestuale iscrizione dei tre nomi che governeranno Caserta per i prossimi 18 mesi, continuare e far svolgere questo concorso per la promozione a ranghi e a stipendi nettamente superiori dei dipendenti del comune che vi parteciperanno.

E allora, dinanzi a questa situazione non possiamo che reagire con il sorriso e divertirci giocando al nostro personale centro scommesse.

I promossi saranno Romolo Gentile, assistente del sindaco Marino, Maria Paola Natale, Salvatore Mezzone, Stefania Lupi, Michele Amato, Margherita Pagano, Nadia Corrado e Luca Scialla.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONVOCAZIONE DEI COLLOQUI