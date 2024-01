CASERTA. Si aggira in centro con un coltello e minaccia i passanti: fermato dalla polizia

E’ stato intercettato nei pressi di via Don Bosco, di fronte alla sede della Camera di Commercio

CASERTA – Allarme, questo pomeriggio, nella centralissima via Roma a Caserta dove un uomo armato di coltello è stato fermato e condotto negli uffici della Questura.

Ad allertare le forze dell’ordine è stato un commerciante della zona. Immediato sul posto l’intervento di una volante. L’uomo è stato intercettato nei pressi di via Don Bosco, di fronte alla sede della Camera di Commercio. Affetto da disturbi psichici, è stato trovato in possesso di un coltello, con cui poco prima avrebbe minacciato i passanti ed alcuni esercenti. Condotto in Questura per gli adempimenti di rito da parte dell’autorità giudiziaria.