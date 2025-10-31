CASERTA. Si schianta con l’auto contro un palo della luce. Ora chiede 400 MILA EURO di danni all’ENEL e al comune

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – Con una determinazione dirigenziale, il Comune di Caserta ha formalmente conferito l’incarico di patrocinio legale all’avvocato Lidia Gallo legato ad un incidente stradale verificatosi il 16 agosto 2020 in via San Leucio.

Il ricorrente, C.C., ha narrato nella sua citazione che, nell’evitare una collisione con un altro veicolo che avrebbe invaso la sua corsia, avrebbe urtato frontalmente un palo dell’illuminazione pubblica e della rete elettrica, riportando danni al veicolo e gravi lesioni personali.

Nel ricorso, notificato lo scorso 14 luglio e iscritto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il signor C. ha chiamato in causa, oltre al Comune, anche E-Distribuzione Spa. La richiesta di risarcimento, complessivamente quantificata in 400.338 euro, è fondata sulla presunta errata collocazione del supporto, ritenuto troppo sporgente rispetto alla carreggiata.

L’Amministrazione comunale, dopo un primo esame, aveva inoltrato gli atti alla propria Compagnia di Assicurazioni, ritenendo che la gestione della pratica potesse ricadere nella polizza R.C.T. sottoscritta. Tuttavia, con una comunicazione pervenuta il 22 ottobre scorso, l’ufficio Assicurazioni dell’Ente ha riferito il diniego da parte della Compagnia, la quale ha escluso la copertura per questo specifico sinistro.

Alla luce di questo responso e considerata l’incertezza della pretesa avanzata, il Settore Legale ha ritenuto necessario provvedere alla difesa in giudizio dell’Ente. L’incarico è stato quindi assegnato all’avvocato Gallo, che agirà in nome e per conto del Comune, con la facoltà di esercitare tutte le azioni legali ritenute opportune, inclusa l’eventuale chiamata in causa di terzi responsabili.