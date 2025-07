Caserta. Soddisfazione per la nuova piastra operatoria inaugurata al S.Anna e San Sebastiano, ma con qualche disappunto…

Caserta – Stamattina, in un clima di generale soddisfazione e presente il governatore Vincenzo De Luca, è stato inaugurata la nuova piastra operatoria ad alta tecnologia dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, quanto di più avanzato esista attualmente in campo di robotica chirurgica e di ausilio a tutta una serie di interventi operatori (nella foto in basso, uno scorcio del nuovo edificio). Tuttavia non è mancata una coda polemica da parte dell’AITF casertana presente alla cerimonia inaugurale, l’associazione italiana che riunisce i trapiantati ed i trapiantandi di fegato della provincia e che assiste i numerosi ammalati del territorio affetti da patologie epatiche, i quali ovviamente si trovano ad affrontare, nella loro condizione, situazioni non facili. Con il comunicato stampa che pubblichiamo in calce, il presidente del sodalizio, Franco Martino, particolarmente attivo anche a livello nazionale nel promuovere la cultura della donazione di organi, ha espresso il suo disappunto per almeno due questioni. L’una di merito, l’altra apparentemente di modo, di forma, ma in realtà di solida sostanza.

Uno scorcio del nuovo reparto inaugurato stamattina

Per la prima, ha recriminato come il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Gaetano Gubitosa, non abbia tenuto fede all’impegno, nei suoi otto anni di direzione, di realizzare una indispensabile, prioritaria “Area Trapianti“. Per la seconda, si è rammaricato del silenzio, nei vari interventi ufficiali degli oratori che hanno preso la parola, serbato sul volontariato ospedaliero che – come giustamente osservato da Martino – svolge un ruolo prezioso e talvolta insostituibile. Quasi un disconoscimento del loro impegno solidale.

Questo è certamente un parlar franco, in un tempo in cui l’opportunismo conformistico dilaga.