CASERTA, strade killer: anziana cade e batte la testa in via San Giovanni

Una situazione che mette quotidianamente a rischio l’incolumità dei cittadini, simbolo di un degrado urbano che continua a essere ignorato

CASERTA – Ancora una caduta, ancora un incidente causato dal degrado del manto stradale e dei marciapiedi a Caserta

Nella mattinata di ieri, una donna anziana è rimasta ferita in via San Giovanni, a pochi passi da Corso Trieste, dopo essere caduta a causa del manto stradale dissestato

L’anziana è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti, che hanno allertato i sanitari del 118. I medici, giunti in pochi minuti sul posto, hanno stabilizzato le sue condizioni prima di trasferirla d’urgenza in ospedale per accertamenti.

L’episodio ha riacceso la polemica sullo stato di abbandono delle strade e dei marciapiedi di Caserta, che ormai rappresentano una minaccia costante per anziani, disabili e genitori con passeggini.

Solo una settimana fa, infatti, un’altra persona era caduta su un marciapiede di Corso Trieste, riportando ferite simili.

Le denunce dei cittadini si moltiplicano, ma finora dal Comune non è arrivata alcuna risposta concreta. Residenti e commercianti della zona chiedono un intervento straordinario di manutenzione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali, ormai costellati di buche, avvallamenti e mattonelle sconnesse.