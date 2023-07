CASERTA. Strisce pedonali non a norma. La denuncia del capogruppo di Fdi, Santonastaso: possibile danno erariale

Nel mirino i lavori di riqualificazione della segnaletica stradale.

CASERTA. La denuncia sul caso delle strisce bianche su fondo rosso arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Paolo Santonastaso che proprio oggi ha protocollato un’interrogazione.

“Rispetto ai lavori ancora in corso relativi alla riqualificazione della segnaletica stradale su tutto il territorio

comunale, costati oltre due milioni di euro e già oggetto di una mia precedente interrogazione, continuano

ad essere tante le anomalie segnalatemi – spiega -. In particolare, gli attraversamenti pedonali colorati di bianco e rosso potrebbero non essere a norma e, pertanto, oggi ho chiesto chiarimenti all’Amministrazione.

Infatti, tale scelta è in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di

esecuzione e di attuazione, dalla normativa europea ed addirittura la Corte dei Conti, analizzando un caso

simile, ha statuito già nel 2017 che la realizzazione di attraversamenti pedonali su fondo stradale colorato

costituisce un’ipotesi di danno erariale a carico dell’Ente che le ha realizzate. Ma soprattutto, tale lavorazione

comporta un ulteriore aggravio di spese per il Comune e sarebbe quantomeno assurdo che per completare

la riqualificazione, a causa di questa ed altre scelte sbagliate, non bastasse l’importo previsto da contratto,

gravando ulteriormente sulle tasche dei cittadini casertani”.