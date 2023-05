CASERTA. Tenta la truffa dello specchietto, fermato e denunciato

Foglio di via obbligatorio per il 37enne.

CASERTA. La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei servizi del controllo del territorio, ha denunciato una persona di 37 anni di origini partenopee, responsabile di tentata truffa realizzata attraverso la tecnica della cosidetta “truffa dello specchietto”.

In particolare, agli agenti della Squadra Volante di Caserta era stata segnalata un’autovettura con un uomo a bordo che si aggirava con fare sospetto in aree residenziali della città. Gli operatori, dopo ricerche nella zona segnalata, rintracciavano il veicolo in località “Falciano” mentre il soggetto alla guida poneva in essere la truffa nei confronti di un malcapitato, che raccontava agli operatori intervenuti di aver ricevuto una richiesta di pagamento di denaro a fronte della dichiarata rottura dello specchietto retrovisore.

Fermato dai poliziotti, l’uomo veniva condotto negli uffici della Questura e, al termine degli accertamenti di rito che consentivano di risalire ai numerosi precedenti da cui lo stesso era gravato, veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per tentata truffa. Veniva, inoltre, avviato l’iter del procedimento amministrativo per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.