CASERTA. Video riprende vandali in via Ferrarecce: “Non se ne può più”

Nuovo episodio di vandalismo in città: danneggiato un distributore automatico in via Ferrarecce

CASERTA – Un altro atto di teppismo scuote Caserta. Questa volta nel mirino è finito un distributore automatico situato in via Ferrarecce, preso d’assalto da un gruppo di giovani che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero causato ingenti danni alla macchina e seminato paura tra i passanti.

L’episodio alimenta nuovamente le preoccupazioni legate alla sicurezza urbana. Nelle ultime settimane, infatti, sono aumentate le denunce relative a furti, aggressioni e danneggiamenti, spesso collegati a gruppi organizzati di giovanissimi.

La cittadinanza chiede un intervento concreto da parte delle istituzioni e un potenziamento delle attività di sorveglianza. “Basta vivere nell’ansia – dicono – vogliamo tornare a sentirci al sicuro”.