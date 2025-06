CASERTANA. Colpo di scena: salta Bertotto. Dietro il flop della trattativa c’è forse un’altra squadra

Già da oggi pomeriggio il presidente D’Agostino e il direttore sportivo Degli Esposti stanno lavorando per costruire alternativa ugualmente valida

CASERTA (g.g.) Quando sembrava tutto fatto come capita spesso durante i calcio mercato, il nome di Valerio Bertotto è saltato. La Casertana ha fatto molto per ingaggiarlo, alzando significativamente l’offerta rispetto ai 40 mila euro che Bertotto ha intascato l’anno scorso a Giugliano ma sembrava che mentre i falchetti mostravano disponibilità ad accontentarlo sullo staff e anche su altre richieste personali lui rilanciava continuamente dando l’idea di un atteggiamento strumentale finalizzato a rompere e non a costruire

Di solito, quando capita così, è perché c’è un’altra squadra alle spalle e l’allenatore, sentendosi tranquillo nell’avere un’alternativa, gioca il tutto per tutto per ottenere il massimo

Quale sia questa squadra non si sa. Qualcuno parla della Salernitana appena retrocessa in serie C e che va a rimpolpare un girone denso di derby di fuoco in salsa campana. Se l’Avellino, infatti, è salito in B gli altri 3 capoluoghi di provincia ossia Caserta, Salerno e Benevento saranno tutti impegnati in un torneo che si preannuncia come molto interessante anche per fatti di campanile

Ora il presidente D’Agostino e il direttore sportivo Degli Esposti sono già al lavoro. Ricordiamo che D’Agostino tra lo scetticismo generale fece arrivare a Caserta Cangelosi. Sembrava una scommessa e invece, se non fosse esatto per la paura che si impadronì della squadra nelle ultime partite del campionato 2023/2024 e in quella dei play off avrebbe potuto addirittura puntare al capolavoro

Se una piazza ambiziosa come quella di Perugia lo ha confermato, significa che Cangelosi è un attimo allenatore

D’Agostino e Degli Esposti hanno l’occhio lungo e di solito con il trainer non sbagliano. Già da domani ci potrebbero essere le prime novità