CASERTANA. Ecco la svolta per il nuovo stadio. Un Consorzio di imprese ha detto sì. D’Agostino ha lavorato in silenzio ma con efficacia

In calce al nostro breve articolo, il testo integrale del comunicato

CASERTA (G.G.) – Se la Casertana, come non aveva mai fatto in passato, si è esposta con un comunicato stampa pieno di modi indicativi, ossia di verbi di certezza, è chiaro che questa operazione di coinvolgimento del consorzio di imprese pronto a entrare da protagonista nella società costituita per la realizzazione del nuovo stadio, è concreta e quasi del tutto definita. Manca il placet del Comune di Caserta, chiesto dal presidente D’Agostino per bon-ton istituzionale. È chiaro che il nome del Consorzio non salterà fuori fino a quando questo placet non arriverà. Diciamo però ai nostri lettori che abbiamo avuto la possibilità di intercettarne le coordinate societarie e si tratta di gente effettivamente molto seria, con un curriculum imprenditoriale e professionale di prim’ordine. Seguiremo, già dai prossimi giorni, l’evoluzione degli eventi.

IL COMUNICATO STAMPA DELLA CASERTANA: Nuovo Stadio di Caserta, c’è la svolta tanto attesa: accordo con nuovo investitore

Nuovo Stadio di Caserta, ecco la svolta! Dopo tanto impegno profuso da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare dal presidente della Casertana FC Giuseppe D’Agostino, la società Aurora Immobiliare srl ha raggiunto l’accordo con uno dei principali Consorzi a livello nazionale per la cessione della quota di maggioranza della Società di Progetto concessionaria della realizzazione del Nuovo Stadio Pinto.

Gli atti verranno formalizzati solo dopo aver acquisito il gradimento sul nuovo investitore da parte del Comune di Caserta. A quest’ultimo va il ringraziamento per la collaborazione sempre mostrata in questi anni di duro lavoro, caratterizzato da sinergia e unione d’intenti.

La Casertana FC manterrà inalterata la propria quota di partecipazione nella Società di Progetto. Si tratta di un passo fondamentale per il pieno finanziamento e quindi per la tanto attesa realizzazione di un’opera senza precedenti.

La Casertana FC ringrazia l’Aurora Immobiliare, l’ing. Antonio Ciuffarella e tutti i soggetti che hanno lavorato in questi mesi, per aver condotto proficuamente a termine la delicata trattativa. Il tutto nell’interesse esclusivo del rafforzamento della compagine societaria mediante una partnership strategica con un primario operatore del settore che garantirà l’effettivo avvio dei lavori del nuovo Stadio. Un’opera che darà lustro all’intera Provincia, un volto nuovo e moderno al tessuto cittadino, e che permetterà alla Casertana FC di aprirsi verso nuovi e quanto mai ambiziosi orizzonti calcistici.

“Ho lavorato in silenzio per mesi per fare in modo che si potesse arrivare fin qui – commenta il presidente Giuseppe D’Agostino – Ci sono stati momenti non facili, ma la voglia di regalare a questa provincia un impianto unico nel suo genere è stata più forte di tutto. Finalmente l’ultimo tassello, quello fondamentale, è stato inserito. Ho sempre ritenuto che i tifosi fossero il mio primo interlocutore, per questo è con profonda emozione che condivido con loro questo grande traguardo. Il mio silenzio non è mai stata mancanza di rispetto o sinonimo di assenza, ma arrivati a questo punto era fondamentale tornare a parlare soltanto per annunciare una tappa decisiva per la nostra storia. Settimana prossima verrà convocata una conferenza stampa in cui illustreremo i dettagli dell’operazione; appuntamento che anticiperà un grande evento che si terrà presso il teatro comunale ‘Parravano’ di Caserta a cui presenzieranno tutte le componenti che scenderanno in campo per la realizzazione di questa grande opera. Nell’occasione annunceremo anche la data di apertura dei cantieri. Per me è un’emozione grande e motivo d’orgoglio poter regalare a questa città un traguardo come questo, destinato a cambiare le sorti calcistiche e non solo della nostra terra”.