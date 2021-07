CASERTANA. La COVISOC chiude la porta della Serie C

CASERTA – Il miracolo non doveva arrivare e infatti non è arrivato. La società non è stata ritenuta tra i club iscritti al campionato di serie c per la stagione 2021/2022. La garanzia fideiussoria non presentata dalla società del Patron D’Agostino è stata la motivazione dietro al respingimento della richiesta dei rossoblu da parte della Covisoc.

Adesso, la speranza è quella di poter fare ricorso. La società a 5 giorni per presentare le carte per provare a salvare la categoria e forse l’intera società.

Collegio di Garanzia del Coni, Consiglio Federale FIGC e Tar del Lazio. Questi saranno gli enti in cui successivamente la società potrà appellarsi per evitare l’addio al professionismo.