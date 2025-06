CASERTANA. Per la panchina arriva Bertotto

L’ex calciatore di Udinese e Siena, a cui solo un infortunio prcluse il sogno di partecipare con la Nazionale ai Mondiali del 2002, si è mostrato subito entusiasta del progetto del presidehre D’Agostino e del da Degli Esposti

CASERTA –Tomei e Bertotto. Questi i due profili rimasti in lizza fino a ieri per la panchina dei falchetti. Entrambi grandi conoscitori del gironi meridionale della C.

Valerio Bertotto con una esperienza solida in Campania sulla panchina del Giugliano, ottimo protagonista degli ultimi due campionati, entrambi coronato dall’appridibau play off.. Bertotto si è dimostrato subito entusiasta del progetto Casertana, pianificato dal presidente D’Agostino e dal ds Degli Esposti, a fronte di un Tomei, che dopo l’esperienza di Picerno, si è mostrato indeciso e interessato anche dall’offerta dell’Ascoli. E allora sarà Bertotto il nuovo allenatore della Casertana. Questo ornai è certo.