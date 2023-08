CASERTANA scatenata sul mercato. Arrivano Alexis Ferrante e Davide Damian. In che ruolo giocano e come giocano

Sabato sono partiti titolari con la maglia della Ternana contro la Sampdoria guadagnandosi il ringraziamento pubblico di mister Cristiano Lucarelli. Alla fine ha avuto la meglio il corteggiamento del ds dei falchetti, il ternano Alessandro Degli Esposti

CASERTA (g. g.) – Cristiano Lucarelli li ha pubblicamente ringraziati. É raro, infatti, che due calciatori sul piede di partenza, anzi, già con la valigia in mano, vengano schierati nell’undici titolare, accettando il rischio di farsi male e di far saltare il trasferimento Ma ci sono le proverbiali eccezioni che confermano la regola. A questo novero appartiene il caso di. Alexis, Ferrante e di Davide Damian, partiti titolari sabato al “Libero Liberati” di Terni, nella prima di campionato che ha visto la Ternana soccombere di. misura contro la Sampdoria, super favorita per la vittoria del campionato e, dunque, per il ritorno nella massima serie, dopo la dolorosa retrocessione di giugno. Ferrante e Damian hanno giocato un tempo intero e non hanno tirato certo indietro la gamba. Mister Lucarelli, uno che nella sua carriera di calciatore, le gambe se le portava a pezzettini nello spogliatoi pur di non cedere un solo centimetro ai suoi avversari, lo ha guardato il primo tempo disputato da Ferrante e da Damian contro i blucerchiati, lo ha compreso e glielo ha pienamente riconosciuto durante la conferenza stampa di fine partita Parole che hanno, in pratica, ufficializzato anche il passaggio alla Casertana, dell’attaccante 28enne di origine argentina, nato a Buenos Aires, ma naturalizzato italiano sin da giovanissimo, da quando giocò, vestito di azzurro, nella Nazionale under 18, e del centrocampista 27enne, nato a Castelfranco Veneto Entrambi sono reduci da un prestito: il primo ha giocato nel Cesena che ha lottato fino all’ultimo per salire in B, il secondo ha contribuito alla tranquilla salvezza del Trento. Entrambi hanno lavorato duramente nel corso delle settimane del ritiro dei rossiverdi, al punto da guadagnarsi la piena stima e la piena considerazione tecnico – tattico – agonistica di Cristiano Lucarelli, che li ha messi in campo l’altro ieri in una partita importantissima e non certo in una banale amichevole. Insomma, la corte del ternano Alessandro Degli Esposti, ds dei falchetti, ha avuto la meglio su altre richieste, – e non mancavano di certo -, per cui, di qui a qualche ora, Ferrante e Damian saranno a Caserta per vestire in rossoblu e per aggregarsi al gruppo di mister Vincenzo Cangelosi. Due colpi importanti, due calciatori con l’età giusta, nel pieno della lori maturità atletica e con una consolidata esperienza in serie C, campionato da loro molto frequentato negli ultimi anni. Ferrante è una prima punta, di quelle che apre spazi, che fa segnare i compagni di reparto e i centrocampisti che attaccano l’area, ma in grado, se messo tatticamente in condizione di farlo, anche , di finalizzare, così com’è successo nell ‘ultima “Zemanlandia” foggiana della serie, quando, nel tridente del tecnico boemo, Alexus Ferrante ha marcato il cartellino dei goleador per ben 13 volte. Filippo Damian è un centrocampista di questa epoca: piedi educati, preferisce giostrare al centro sia nel 4-3-3 che nel 4-4-2 e anche nel 3-5-2, ma è assolutamente in grado di allargare il raggio della sua azione facendo la mezzala o di giocare 30 metri più avanti, da rifiniture nel 4-3-1-2 o come centrocampista piu offensivo del 3-5-2. Insomma, si tratta di due calciatori che, con un allenatore di ingegno quale ha dimostrato di essere, nello scorso campionato Cangelosi, possono dare tanto nel torneo di terza divisione. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale