CANCELLO ED ARNONE – Un 40enne di Cancello ed Arnone ha truffato una donna di Nocera Inferiore con un falso contratto della luce. L’uomo le avrebbe proposto una fornitura a prezzi vantaggiosi. Ora il casertano dovrà difendersi nel processo. E’ accusato di truffa in concorso, perchè all’epoca agì con un complice che non è stato identificato. I due, nello scorso mese di agosto 2018, si fecero consegnare dalla donna 6mila euro in contanti. Poi scattò la denuncia.