Cassiera “infedele” ruba con l’amica da noto supermercato di S.MARIA C.V. in cui lavora: ARRESTATE

SANTA MARIA CAPUA VETERE – A Santa Maria Capua Vetere due donne sono state arrestate dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di aver organizzato un furto in un supermercato.

Secondo le indagini, una delle due, impiegata come addetta alla cassa, avrebbe intenzionalmente evitato di registrare diversi prodotti alimentari acquistati dall’altra, sua complice. In questo modo la cliente sarebbe uscita dal negozio senza pagare merce per un valore di oltre 250 euro.

L’episodio è stato scoperto ieri pomeriggio e le due 39enni, residenti rispettivamente a Casapulla e Curti, sono state fermate e poi condotte alle proprie abitazioni, dove resteranno ai domiciliari in attesa del giudizio immediato.