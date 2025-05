CASTEL VOLTURNO. Arrestato ladro 25enne

Colto in flagrante in un appartamento…

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, a Castel Volturno, un 25enne, senza fissa dimora, originario dell’Africa centrale, in esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il reato di furto.

Poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno hanno rintracciato l’uomo, nei pressi del Villaggio Coppola, nonostante su di lui gravasse il divieto di dimora nella provincia di Caserta, a seguito di un furto di 60 kg di rame commesso ai danni di un albergo della zona, nel febbraio scorso. Durante attività di controllo del territorio, l’uomo è stato individuato e colto in flagranza, all’interno del Parco Saraceno di Castel Volturno, mentre rubava materiale in un appartamento.

Pertanto, è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora e, all’esito delle formalità di rito, il 25enne del Niger, già noto per i suoi precedenti in materia di reati predatori, è stato associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.