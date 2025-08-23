Castel Volturno dice no a Rita De Crescenzo: salta l’evento a Pinetamare, il sindaco prende le distanze

CASTEL VOLTURNO – Doveva essere una serata all’insegna della musica neomelodica e dei fan, ma si è trasformata in un caso istituzionale. L’esibizione della tiktoker e cantante partenopea Rita De Crescenzo, prevista per il prossimo 29 agosto presso la Taverna “La Napoli Popolare” in via degli Ulivi, località Pinetamare, è stata rimandata a data da destinarsi.

A dare il primo annuncio dell’evento era stata proprio la stessa De Crescenzo, con un video pubblicato sui suoi canali social in cui invitava calorosamente gli abitanti di Castel Volturno, Ischitella e Villaggio Coppola a partecipare alla serata. Ma l’appuntamento è stato rapidamente sospeso, lasciando spazio a indiscrezioni e polemiche.

A chiarire la situazione è intervenuta la stessa cantante, che ha spiegato come non si tratti di un annullamento definitivo, bensì di un rinvio deciso dal titolare del locale, impegnato a valutare “le condizioni logistiche” per l’evento.

Nonostante lo stop, De Crescenzo ha rilanciato con una proposta pubblica: un grande concerto gratuito in piazza, per ringraziare la comunità locale. “A Castel Volturno mi vogliono bene, io porto questa gente nel cuore”, ha dichiarato, “meritano un momento di gioia, senza che io chieda nulla in cambio”.

Una proposta che non ha però trovato l’accoglienza sperata. Il sindaco Pasquale Marrandino ha risposto con fermezza, precisando di non essere a conoscenza delle attività della tiktoker e di non avere intenzione di autorizzare alcuna esibizione pubblica: “La ringrazio per la disponibilità – ha detto – ma non credo sia opportuno accogliere l’iniziativa”.

La posizione del primo cittadino ricalca una linea già tracciata da altre amministrazioni. Nei giorni scorsi, anche il sindaco di un altro comune, Stani Verde, aveva annullato una performance della cantante, ritenendola poco adatta al contesto pubblico.

A Castel Volturno, l’intervento del Comune si somma alla decisione del ristoratore, consolidando una scelta amministrativa precisa: chiudere la stagione estiva puntando su eventi di livello qualitativo elevato. “Non apprezzo il trash – ha aggiunto Marrandino – e la mia visione è condivisa dall’intera giunta. I riscontri ricevuti sugli spettacoli organizzati finora ci spingono a continuare su questa strada”.

Le polemiche legate alla figura di Rita De Crescenzo non sono nuove. La tiktoker è stata recentemente criticata anche per alcuni video girati all’interno degli uffici della Regione Campania, giudicati irrispettosi nei confronti delle istituzioni, proprio dallo stesso sindaco di Castel Volturno.