CASTEL VOLTURNO Travolse un uomo in scooter, il giudice cancella il processo perché manca la denuncia

CASTEL VOLTURNO Accusato di lesioni personali perché, a folle velocità, travolse un uomo che era in sella al suo scooter, mandandolo in ospedale con una prognosi di 40 giorni. Oggi il giudice del tribunale di Rimini Ersilia Agnello ha emesso sentenza di non luogo a procedere perché la vittima all’epoca dei fatti, era l’agosto del 2021, non presentò denuncia. Per questa ragione la difesa di P.E., 43enne di Castel Volturno ha eccepito la non procidibilità per mancanza della querela di parte.