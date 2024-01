Questo pomeriggio poco dopo le 16.30

CELLOLE (Maria Assunta Cavallo) – Tragedia sfiorata poco fa per un grave Incidente stradale avvenuto alle 16.30 circa, su di un tratto di Domiziana compreso fra Borgo Centore ed il bivio per Sessa Aurunca. Due le auto coinvolte nel forte impatto e due le persone rimaste ferite per fortuna in maniera non grave. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione ed un equipaggio del 118.