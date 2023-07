Cede l’asfalto, camion dei rifiuti resta incastrato. Lettieri: “Non ci resta che sperare di non sprofondare mentre camminiamo”

E’ accaduto questa mattina in via Virgilio

GRICIGNANO D’AVERSA – Camion dei rifiuti resta bloccato in una voragine a Gricignano. E’ accaduto questa mattina alle 8:30 circa in via Virgilio.

“Abbiamo segnalato più volte, anche pubblicamente, questa situazione disastrosa che vede la presenza di numerose piccole voragini sul territorio comunale. È chiaro che con il passare del tempo e soprattutto con le piogge queste piccole voragini possono diventare davvero pericolose. Questa mattina è capitato ad un camion della raccolta, ma immaginate se capitasse ad un ciclomotore ed immaginate al pericolo che può correre il conducente. Purtroppo nonostante le nostre segnalazioni nulla è stato fatto. Non ci resta che sperare di non sprofondare mentre camminiamo”, ha commentato il capogruppo di opposizione Vittorio Lettieri.