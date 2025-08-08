CELLULARI IN CARCERE, indagini chiuse: 8 indagati nel mirino della Procura

I fatti risalgono al periodo tra settembre e ottobre 2023

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Otto persone sono finite sotto inchiesta per un episodio avvenuto all’interno del carcere Uccella di Santa Maria Capua Vetere. Nei giorni scorsi, il pubblico ministero Alessandra Pinto ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ora si attende la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio o l’archiviazione.

I fatti risalgono al periodo tra settembre e ottobre 2023, quando la polizia penitenziaria rinvenne un telefono cellulare con scheda SIM attiva, in possesso di un detenuto originario di Mondragone. Il dispositivo era stato occultato in un pacchetto di sigarette e, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato consegnato durante l’ora d’aria da un altro detenuto.

Le indagini, partite immediatamente dopo il ritrovamento, hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di otto persone, provenienti da Acerra, Mondragone, Piedimonte Matese, Camigliano, Pozzuoli e Falciano del Massico.