Oggi pomeriggio, sabato

RECALE – Un brutto incidente si è verificato a Recale, in via degli Atleti, nel pomeriggio di oggi.

G.M., 75enne residente a Recale, ha perso il controllo della moto e si è schiantato sull’asfalto.

Carabinieri e 118 sul posto.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale civile di Caserta.