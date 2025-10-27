Centrale di spaccio in un’abitazione: due pusher ARRESTATI E SCARCERATI

L’esito dell’udienza rappresenta un importante riconoscimento della linea difensiva sostenuta dall’avvocato Antonio Daniele (in foto) che ha saputo fare emergere l’assenza di gravità indiziaria

SAN PRISCO – Si è svolta questa mattina, dinanzi al giudice Orazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’udienza di convalida per due cittadini albanesi di 25 e 19 anni, tratti in arresto, sabato scorso, con l’accusa di detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri entrambi i soggetti erano stati fermati dopo aver effettuato due presunte cessioni di cocaina a distinti acquirenti. Successivamente i militari hanno proceduto una perquisizione nell’abitazione dei sospettati dove sono stati rinvenuti e sequestrati 98,8 g di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il taglio e confezionamento della droga, oltre a 305 € in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso dell’udienza, tuttavia, il giudice ha accolto le tesi difensive dell’avvocato Antonio Daniele, che ha evidenziato l’assenza di gravità indiziaria e il mancato pericolo di reiterazione del reato. Alla luce delle argomentazioni difensive, il magistrato ha disposto la revoca della misura cautelare, accogliendo integralmente le doglianze del legale.