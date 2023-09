Centro estetico nel casertano con i locali abusivi: arriva la chiusura

Una sentenza del Consiglio di Stato chiude una querelle iniziata con la dichiarazione di inizio attività datato addirittura 2003

ORTA DI ATELLA – Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato da Nicola Arena, in quanto di titolare del centro estetico L’isola della Vanità, situato in via Clanio, ad Orta di Atella.

La storia prende inizia con la dichiarazione di inizio attività, modifiche al locale utilizzato. A 11 anni di distanza il comune decide di annullare in autotutela la Dichiarazione, fino ad arrivare alla chiusura “ad horas” dell’esercizio pubblico per la mancanza di requisiti urbanistici, dei locali, già oggetto di ordinanza di demolizione e di annullamento.

Troppe le modifiche alla struttura del locale che, alla fine, ha portato alla decisione degli uffici comunali.

Arena, titolare del centro estetico, ha presentato ricorso al Tar Campania contro la decisione del municipio atellano, fino ad arrivare alla sentenza del Consiglio di Stato delle scorse ore.