Che colpaccio nel Casertano. Il 10eLotto fa felice un giocatore: ecco quanto ha vinto

AVERSA – Lotto e 10elotto premiano la Campania e la provincia di Caserta, vincite anche di 240mila euro.

Campania fortunata nell’ultimo concorso del 10eLotto, con vincite complessive per 125mila euro: come riporta Agipronews, a Lacedonia, in provincia di Avellino, è stato centrato un 9 da 100mila euro, mentre ad Aversa, si festeggia con un 8 Oro da 25mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

Il lotto premia anche Napoli e provincia: come riporta Agipronews, nel capoluogo campano sono stati vinti 240mila euro, ma si festeggia anche a Bacoli, con 23.750 euro, e a Pozzuoli, con altri 22.500 euro.

Altri 23.500 euro vinti a Forino, in provincia di Avellino, e 12.975 euro conquistati a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, portano il totale delle vincite della Campania a quasi 323mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 316,7 milioni dall’inizio dell’anno.