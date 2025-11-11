CHE COLPO. Rubati 100 mila euro di benzina dal deposito dei camion

SANT’ANGELO DI ALIFE – Un colpo da professionisti ai danni di un’azienda di autotrasporti del territorio. Nella notte, una banda di ladri è riuscita a introdursi in un deposito aziendale e a trafugare circa quattromila litri di carburante da una cisterna, per poi dileguarsi senza lasciare traccia.

La scoperta è arrivata all’alba, quando i titolari dell’impresa, recatisi al lavoro, si sono accorti del furto e hanno subito allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenute le pattuglie e gli investigatori, che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’accaduto.

Dalle prime ricostruzioni, il raid è stato eseguito in modo rapido ed efficiente, il che fa pensare a un’azione ben organizzata e studiata nei particolari. I malviventi devono aver agito con un mezzo in grado di trasportare grandi quantità di liquido, forse un’autocisterna o un furgone attrezzato.

Un elemento cruciale per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza della zona, che forse hanno ripreso i movimenti dei ladri o del loro veicolo durante la notte. Gli inquirenti stanno già visionando il materiale disponibile.