CHE GENIO! 😂 😂 Si nasconde in un canale per non farsi fare la multa dai vigili urbani

Il testo del comunicato stampa dei caschi bianchi di Mondragone

MONDRAGONE – Stanato in localitΓ Pineta Nuova a sversare rifiuti. In aperta campagna, si nascondeva in un fossato per eludere i controlli della polizia locale che lo aveva intercettato mentre lasciava sacchi di rifiuti, pieni di cartoni e laccetti da lavoro gommati e in plastica, durante un servizio di pattugliamento nella zona periferica di Mondragone.

Lo β€œsversatore” alla vista della pattuglia della polizia locale, dopo aver depositato i rifiuti in una strada sterrata, ha provato a nascondersi all’interno di un canale coperto da un canneto, non accessibile con veicoli, ma Γ¨ stato prontamente raggiunto a piedi dagli agenti che pur non potendo accedere con l’auto di servizio non hanno desistito, andando a scovare il trasgressore per identificarlo e multarlo obbligandolo a ritirare i rifiuti abbandonati.