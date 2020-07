Che tragedia. Ragazzo di 19 anni muore schiantandosi con il suo scooter contro un’auto

CASTEL VOLTURNO – Tragedia in via Veneto, nel cuore del villaggio Coppola di Castel Volturno: un ragazzo di 19anni, Salvatore Carmellino, in sella al suo scooter si è schiantato contro una Ford Fiesta. Terribile e mortale il volo di diversi metri. Purtroppo al cospetto dei primi soccorritori la situazione è apparsa immediatamente irreversibile. Gli operatori del 118 ne hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto i carabinieri della stazione di Pineta Mare in attesa del magistrato che potrà poi decretare la rimozione del corpo.