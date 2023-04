Per per il suo lavoro nel ristorante Eichhalde a Friburgo, in Germania

CASERTA – La Guida Michelin ha premiato con la prestigiosa stella lo chef casertano Federico Campolattano. La notizia è stata ufficializzata ieri pomeriggio, martedì, nel corso della della cerimonia per l’assegnazione delle nuove stelle che si è svolta a Karlsruhe.

Campolattano ha ottenuto l’agognato riconoscimento per il suo lavoro nel ristorante Eichhalde a Friburgo, in Germania.