Chiede l’elemosina al semaforo, ma è un pregiudicato ricercato: ARRESTATO

SANTA MARIA A VICO – Nonostante fosse ricercato per un ordine di carcerazione emesso a suo carico dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per furto in abitazione, si era tranquillamente posizionato, sotto gli occhi di tutti, sulla via Nazionale Appia, a ridosso dell’incrocio semaforico che regola l’accesso al comune di Santa Maria a Vico dove chiedeva, anche con una certa insistenza, denaro agli automobilisti in coda.

Il trentaseienne romeno, appena scattava il rosso e le auto erano costrette a fermarsi, consegnava ai conducenti un bigliettino recante la scritta “SCUSATE PER IL DISTURBO SONO POVERO CON 2 BAMBINI SE MI POTETE AIUTARE – GRAZIE PER L’OFFERTA – VI PREGHIAMO DI RIDARE INDIETRO IL BIGLIETTO”, innervosendosi se questo veniva restituito senza la pretesa offerta in denaro.

I militari dell’Arma, in transito, hanno notato la scena e insospettiti lo hanno subito fermato ed identificato, scoprendo così che si trattava proprio del pluripregiudicato romeno ricercato.

L’uomo, che dovrà espiare la pena di mesi 6 di reclusione, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.