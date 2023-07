CHIRURGIA DIMAGRANTE. La Procura vuole l’archiviazione della Villa del Sole per i casi Iannotta e Di Vilio

La richiesta potrebbe chiudere la vicenda per quanto riguarda la struttura sanitaria, ma solo nel caso in cui il Gip accolga la richiesta dei Pm o se non ci sarà opposizione rispetto all’atto

CASERTA – In questi minuti la procura di Santa Maria Capua Vetere ha presentato richiesta di archiviazione della posizione della clinica Villa del Sole per quanto riguarda le indagini sulle operazioni compiute dal chirurgo bariatrico Stefano Cristiano all’interno della struttura al confine tra Casagiove e Caserta.

Al termine delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti della struttura sanitaria, assistita dal legale aversano Nando Trasacco.

Le notizie di reato su cui si stava indagando rispetto alla Villa del Sole erano concorso in lesioni, concorso della falsificazione delle cartelle cliniche e truffa nei confronti dell’azienda sanitaria locale. L’inchiesta era scaturita a seguito delle conseguenze delle operazioni chirurgiche compiute dal medico su Angela Iannotta e Francesco Di Vilio, quest’ultimo poi deceduto.

Il Gip potrebbe quindi archiviare il procedimento, nel momento in cui non riscontri presupposti dei reati astrattamente ascritti o se non dovesse esserci opposizione alla richiesta di archiviazione della procura.

Con questa notizia, quindi, termina anche la voce che per settimane ha girato in maniera incontrollata su una presunta incapacità della clinica Villa del Sole di ospitare operazioni chirurgiche bariatriche. La procura, infatti, ha ritenuto insussistenti le notizie di reato che riguardano la struttura sanitaria.

La posizione del chirurgo Stefano Cristiano, invece, proseguirà in maniera differente con un possibile rinvio a giudizio per il medico.