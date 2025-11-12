Chiuso noto pub casertano dopo il blitz della Polizia Municipale

CASTEL VOLTURNO – A seguito degli accertamenti della polizia municipale, l’ufficio comunale Suap ha disposto la chiusura immediata del pub Mister Ghost a Castel Volturno, situato in via Rosemary. La decisione è arrivata dopo il sopralluogo delle autorità competenti, tenute ad indagare su un ampliamento irregolare della superficie del locale.

Nello specifico il Mister Ghost aveva aggiunto alla propria pianta due ulteriori sale, costruite totalmente in legno con tanto di tettoia, sempre in legno. Le opere, realizzate in maniera abusiva e costituendo un ampliamento della superficie maggiore di 1200 metri cubi senza la dovuta autorizzazione, sono state determinanti per la decisione sulla chiusura dell’attività a causa di mancata agibilità e requisito di sorveglianza.