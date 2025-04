Ciclismo. Dal Belvedere al Velodromo: il Giro della Campania riprende il suo cammino.

Al Belvedere di San Leucio, presentazione del 57° Giro della Campania – Coppa Zinzi con le icone del ciclismo Bugno, Moser, Mosole e l’astrofisico Covone.​

CASERTA (Pietro De Biasio) – Il Belvedere di San Leucio, uno dei luoghi più simbolici e suggestivi della provincia di Caserta, ha fatto da cornice alla conferenza stampa che segna il ritorno di un evento storico nel panorama ciclistico meridionale. Dopo oltre vent’anni di assenza, a giugno tornerà il 57°Giro della Campania – Coppa Zinzi, inserito ufficialmente nel Calendario Nazionale FCI 2025, una corsa a tappe che ha fatto parte della tradizione sportiva del territorio e oggi rilanciata con un nuovo formato e nuove ambizioni.

L’Asd «Green Team Gazzola» ha svelato i dettagli di un programma ricco e articolato. La presentazione è stata curata dal giornalista di Canale 8 Silver

e ha visto la partecipazione di autentiche icone del ciclismo come. A loro si è affiancato il professor, astrofisico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per un originale approfondimento sul tema della «Passione Fisica» nello sport, a dimostrazione di come il ciclismo possa unire cultura, scienza e passione. Ora, dunque, si riparte.

E si parte bene, con i giovani. Con gli Under 23, i muscoli freschi e le idee chiare, quelli che sanno già cos’è il dolore e lo affrontano come una tappa a cronometro: a testa bassa e denti stretti. La corsa si svolgerà dal 5 al 7 giugno. Tre le tappe in programma: si parte da Baia Domizia, si prosegue ad Avellino e si chiude con una frazione speciale, con partenza dalla Reggia di Caserta e arrivo al velodromo di Marcianise oggetto di un investimento di 2,5 milioni di euro provenienti da fondi Pnrr.

L’obiettivo è quello di rendere lo storico impianto di Marcianise uno dei più moderni d’Europa, restituendogli un ruolo centrale nella promozione del ciclismo regionale e nazionale. Il programma non si ferma alla corsa a tappe. L’8 giugno, infatti, si terrà la seconda edizione della Gran Fondo Caserta Race Tour, sesta tappa dell’Mtb South Experience e da quest’anno inserita nel calendario internazionale dell’Userl.

Una manifestazione che coinvolgerà amatori e appassionati del ciclismo fuoristrada, confermando l’intenzione degli organizzatori di rendere la provincia di Caserta un punto di riferimento per tutto il movimento ciclistico del Sud. La Campania del ciclismo torna, e lo fa con stile. Non quello delle cravatte lucide o delle frasi fatte. Ma con lo stile ruvido, sincero, che solo chi ha perso qualcosa e poi lo ritrova sa portare con orgoglio. Come una maglia ritrovata in fondo a un cassetto, ancora intrisa di sudore buono.