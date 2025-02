Ciclista casertano muore schiacciato da ecoballa: indagato l’autista del camion

L’uomo è indagato di omicidio stradale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE – La Procura della Repubblica di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati il camionista napoletano alla guida del camion da cui si sono staccate delle ecoballe, una delle quali ha travolto e ucciso, sabato 1 febbraio, Domenico Campanile, imprenditore edile 49enne di Casagiove.

Domenico era giunto a Salerno insieme ad un gruppo di ciclisti amici per una gita in bicicletta quando in via Fra’ Generoso si è verificato l’incidente. In curva il camion proveniente dalla direzione opposta ha perso il carico; il ciclista è stato travolto da una ecoballa che non gli ha lasciato scampo. Ferito l’amico, un 42enne di Santa Maria Capua Vetere, ricoverato all’ospedale Ruggi non in pericolo di vita.

La salma del 49enne è stata sequestrata per consentire al medico legale di effettuale l’autopsia (che potrebbe essere autorizzata già in queste ore dal pm titolare dell’inchiesta), mentre i mezzi coinvolti sono a disposizione della Procura per gli accertamenti del caso.