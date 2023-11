Cimitero di CASERTA, sanzionati 4 parcheggiatori abusivi

Tre casertani ed uno straniero.

CASERTA. Nell’ambito dei servizi di controllo e vigilanza organizzati in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei defunti del 2 novembre, la Polizia Municipale ha fermato e sanzionato quattro parcheggiatori abusivi che operavano nelle immediate vicinanze del Cimitero.

In particolare, si tratta di un cittadino straniero di 41 anni e di tre cittadini casertani rispettivamente di 40, 45 e 48 anni.

A carico degli stessi è stata elevata la sanzione prevista dall’articolo 7 comma 15-bis del Codice della Strada, per un importo di 759 euro. Ai quattro parcheggiatori abusivi è stata contestata anche la violazione del Regolamento di Polizia Urbana, in quanto esercitavano l’attività in una zona identificata di grande interesse e pertanto maggiormente tutelata. Ciò ha portato all’emissione di un’ulteriore sanzione di 100 euro e l’Ordine di allontanamento per 48 ore, in applicazione dell’art. 9 del Decreto Legge n° 14 del 2017 convertito con Legge n° 48 del 2017.

Sempre nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo svolte nei giorni 1 e 2 novembre, c’è stata la verbalizzazione di 84 veicoli per modalità di sosta errata, tra cui sosta sul marciapiede, su attraversamenti pedonali, intersezioni e in divieto. La Polizia Municipale invita i cittadini a segnalare la presenza di parcheggiatori abusivi, chiamando il numero verde 800655155.