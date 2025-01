“Citrus, le arance del sorriso”: domenica 2 febbraio, a Palazzo Tartaglione di Marcianise, raccolta fondi per i laboratori dei ragazzi autistici

Per l’occasione i ragazzi del centro offriranno al pubblico spremute e arance raccolte dagli stessi nel giardino dello storico palazzo marcianisano oltre a presentare le attività laboratoriali svolte quotidianamente

MARCIANISE – Domenica 2 febbraio 2025, a partire dalle ore 10.30, nel cortile di Palazzo Tartaglione, sito in via Tartaglione n. 8 a Marcianise (Caserta), si terrà l’iniziativa “Citrus, le arance del sorriso“, una raccolta fondi per sostenere i laboratori del Centro Diversabile di Dugenta (Benevento) frequentato da ragazzi autistici e non solo. Per l’occasione i ragazzi del centro offriranno al pubblico spremute e arance raccolte dagli stessi nel giardino dello storico palazzo marcianisano oltre a presentare le attività laboratoriali svolte quotidianamente. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare i laboratori creativi, educativi e riabilitativi organizzati dal Centro Diversabile, progetto della Cooperativa Sociale Koinè, strumenti fondamentali per favorire lo sviluppo delle capacità individuali e l’inclusione sociale dei ragazzi coinvolti. Sarà non solo l’occasione per sostenere una causa importante, ma anche un momento conviviale allo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza dell’inclusione e del rispetto per la diversità. Tutti sono invitati a partecipare alla gara di solidarietà.

Collaborano all’iniziativa le seguenti realtà associative: Anps Marcianise, Azione Cattolica SS. Annunziata “Veronica Russo”, Azione Cattolica San Simeone Profeta – Marcianise, Club Etnie, Pro Loco Marthianisi, Teatro dell’Ovo, Teatro Distinto, Quelli della schola cantorum “Mons. Gaetano Rossano”, Amici del Presepe e Amacom.