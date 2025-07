Coldiretti Caserta: soddisfazione per i contributi straordinari alle aziende bufaline colpite da brucellosi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La Federazione Provinciale di Coldiretti Caserta accoglie con grande soddisfazione la decisione del Tavolo Verde regionale di approvare l’erogazione di contributi straordinari a favore delle aziende bufaline che, nel corso del periodo 2017-2021, hanno subito gravi perdite a causa degli abbattimenti obbligatori per il contenimento della brucellosi.

Il provvedimento, frutto di un lungo e costante lavoro di sensibilizzazione da parte di Coldiretti a tutti i livelli istituzionali, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un comparto zootecnico strategico per l’economia del territorio.

«È un passo importante per ridare respiro a tante imprese colpite duramente e che ancora oggi fanno i conti con gli effetti di quegli abbattimenti – dichiara Giuseppe Miselli, direttore di Coldiretti Caserta –. Abbiamo lavorato con determinazione affinché venisse riconosciuto un sostegno equo e tempestivo agli allevatori danneggiati».

Il sostegno prevede un contributo di 365 euro per ogni capo bufalino femmina, di almeno 18 mesi di età, abbattuto tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, fino a un massimo di 50.000 euro per azienda. Il ristoro è commisurato fino al 50% della perdita di reddito derivante dalla mancata vendita del latte, come calcolato nel report ISMEA “Costi medi di produzione del latte di bufala” (dicembre 2023).

«È un risultato che premia la perseveranza del nostro lavoro – sottolinea Enrico Amico, presidente di Coldiretti Caserta –. Le nostre aziende hanno vissuto anni di grande incertezza, ora finalmente si riconosce il valore del loro sacrificio e si restituisce fiducia a un settore che è simbolo dell’eccellenza agroalimentare della nostra provincia».

Coldiretti invita tutte le imprese interessate a consultare regolarmente il sito ufficiale dell’Assessorato regionale all’Agricoltura (https://agricoltura.regione.campania.it) per conoscere tempistiche e modalità di presentazione delle domande.