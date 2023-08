Colpo allo spaccio sul litorale domizio: 32enne beccato con 41 dosi di cocaina

Già noto alle forze dell’ordine

MONDRAGONE – Continuano i controlli dei Carabinieri lungo il litorale domizio con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Nella serata di ieri i militari dell’Arma hanno sorpreso in via Duca degli Abruzzi a Mondragone, un trentaduenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, che alla vista dei militari ha tentato la fuga a piedi, venendo raggiunto e bloccato poche centinaia di metri più avanti. Durante la corsa l’uomo, un trentaduenne del luogo, ha lanciato un borsello subito recuperato e risultato contenere 41 involucri in cellophane termosaldati, contenenti cocaina, un telefono cellulare e la somma in contanti pari a € 135,00.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai militari dell’Arma.

Il trentaduenne, in atto sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.