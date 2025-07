Colpo di sonno alla guida, auto si ribalta sulla statale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

ALVIGNANO – Incidente sulla strada statale 372 Teresina all’uscita di Alvignano al km 24+ 500. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di una Opel Meriva ne ha perso il controllo finendo fuori strada. Allertati i soccorsi sul posto sin sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese che hanno estratto i viaggiatori dalle lamiere e affidati alle cure dei medici dell’ospedale del capoluogo matesino. Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Capua e il personale Anas. La causa del sinistro presumibilmente è dovuta a un colpo di sonno del conducente.