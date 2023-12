Colto da malore mentre è alla guida, salvato da giovane operaio

Il 26enne ha notato l’auto sbandare e arrestare la corsa a ciglio strada

CAPUA/ SANTA MARIA CAPUA VETERE – Malore mente è alla guida, salvato da un giovane operaio. Erano le 5,30 circa di questa mattina quando Giuseppe Iannotta, 26enne operaio di Santa Maria Capua Vetere, si dirigeva al lavoro.

Dopo aver superato il casello ha visto da lontano un’auto sbandare e fermarsi a bordo strada. Il giovane non ha esitato a fermarsi per capire cosa stesse succedendo. E’ stato così che si è trovato di fronte un uomo anziano colto da malore al torace quasi privo di sensi. L’operaio ha così prestato un primo soccorso all’uomo praticando un massaggio cardiaco salvo poi allertare i soccorritori del 118 che al loro arrivo constatavano un infarto in atto per il guidatore. Immediato il trasporto in ospedale